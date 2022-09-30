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Путин обвинил США в организации взрывов на "Северных потоках"

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 17:35

Президент РФ Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в том, что они организовали взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время обращения в Кремле, пишет "Европейская правда".

"Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически начали уничтожение европейской энергетической инфраструктуры", - сказал Путин.

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Он также заявил, что Вашингтон требует от Евросоюза новых санкций, чтобы занять место России на энергетическом рынке.

"И большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая отказ ЕС от российских энергоносителей, ведут дело к деиндустриализации Европы, чтобы полностью прибрать к рукам российский рынок", - сказал Путин.

Следует отметить, что атаки на "потоки" выгодны Кремлю, ведь позволяют утверждать о технических причинах сокращения поставок газа на рынки ЕС.

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Именно технические причины могут спасти "Газпром" от массовых арбитражей от европейских компаний за невыполнение условий контрактов.

Накануне в Дании заявили, что поврежденные трубы "Северных потоков" опустеют ориентировочно в воскресенье.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий

Темы: ПутинСШАСеверный поток-2
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