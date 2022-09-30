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Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 17:40

Велика Британія запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляється на сайті британського уряду, до санкційного списку Британії 30 вересня було додано одну особу. Це Ельвіра Набіулліна.

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Згідно із обмеженнями,  її активи у Британії, якщо воно є, будуть заморожені, а в’їзд до країни - заборонений. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Набіулліна намагалася піти у відставку після вторгнення в Україну, але Путін їй відмовив.

Як відомо, 30 вересня президент РФ підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

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Очікується, що це призведе до введення нових санкції проти Росії союзниками України на Заході.

У відповідь на анексію президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Теми: Велика БританіяРосіясанкціїбанки
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