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Британия ввела санкции против главы Центробанка России

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 17:40

Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщается на сайте британского правительства, в санкционный список Британии 30 сентября добавлено одно имя. Это Эльвира Набиуллина.

Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если оно есть, будут заморожены, а въезд в страну - запрещен. 

Напомним, по данным СМИ, Набиуллина пыталась уйти в отставку после вторжения в Украину, но Путин ей отказал.

Как известно, 30 сентября президент РФ подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

Ожидается, что это приведет к введению новых санкций против России союзниками Украины на Западе.

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Темы: ВеликобританияРосcиясанкциибанки
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