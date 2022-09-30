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11 автобусів від Риги вийдуть на маршрути Києва 1 жовтня – Кличко

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 17:52
11 автобусів від Риги вийдуть на маршрути Києва 1 жовтня – Кличко
Фото з Telegram Кличка

1 жовтня на маршрути Києва вийдуть 11 автобусів, які українська столиця отримала від Риги.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

​​Пряма мова Кличка: "1 жовтня на маршрути міста, після всіх необхідних процедур оформлення, вийдуть 11 автобусів, які Київ отримав від Риги у якості допомоги".

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Деталі: За словами мера, 6 автобусів курсуватимуть на новоствореному маршруті № 44 з Троєщини до метро "Лівобережна".  

Інші 5 ризьких автобусів додадуть до рухомого складу трьох міських маршрутів.

Кличко також зазначив, що 17 автобусів, які столиця отримала від німецьких партнерів, вийдуть на маршрути через два тижні.

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Теми: КиївтранспортВіталій Кличко
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