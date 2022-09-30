11 автобусів від Риги вийдуть на маршрути Києва 1 жовтня – Кличко
П'ятниця, 30 вересня 2022, 17:52
1 жовтня на маршрути Києва вийдуть 11 автобусів, які українська столиця отримала від Риги.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "1 жовтня на маршрути міста, після всіх необхідних процедур оформлення, вийдуть 11 автобусів, які Київ отримав від Риги у якості допомоги".
Деталі: За словами мера, 6 автобусів курсуватимуть на новоствореному маршруті № 44 з Троєщини до метро "Лівобережна".
Інші 5 ризьких автобусів додадуть до рухомого складу трьох міських маршрутів.
Кличко також зазначив, що 17 автобусів, які столиця отримала від німецьких партнерів, вийдуть на маршрути через два тижні.
Передісторія:
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- Раніше Кличко повідомив, що Київ надасть Дніпру, де внаслідок влучання російської ракети був знищений автопарк, 30 пасажирських автобусів.
- 28 квітня Кличко повідомив, що влада латвійської столиці Риги передала Києву 11 пасажирських автобусів.