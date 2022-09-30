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11 автобусов от Риги выйдут на маршруты Киева 1 октября – Кличко

Ирина БалачукПятница, 30 сентября 2022, 17:52
11 автобусов от Риги выйдут на маршруты Киева 1 октября – Кличко
Фото из Telegram Кличко

1 октября на маршруты Киева выйдут 11 автобусов, которые украинская столица получила от Риги.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "1 октября на маршруты города, после всех необходимых процедур оформления, выйдут 11 автобусов, которые Киев получил от Риги в качестве помощи".

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Детали: По словам мэра, 6 автобусов будут курсировать на новом маршруте № 44 с Троещины до метро "Левобережная". 

Остальные 5 рижских автобусов добавят к подвижному составу трех городских маршрутов.

Кличко также отметил, что 17 автобусов, которые столица получила от немецких партнеров, выйдут на маршруты через две недели.

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Темы: КиевтранспортВиталий Кличко
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