11 автобусов от Риги выйдут на маршруты Киева 1 октября – Кличко

1 октября на маршруты Киева выйдут 11 автобусов, которые украинская столица получила от Риги.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "1 октября на маршруты города, после всех необходимых процедур оформления, выйдут 11 автобусов, которые Киев получил от Риги в качестве помощи".

Детали: По словам мэра, 6 автобусов будут курсировать на новом маршруте № 44 с Троещины до метро "Левобережная".

Остальные 5 рижских автобусов добавят к подвижному составу трех городских маршрутов.

Кличко также отметил, что 17 автобусов, которые столица получила от немецких партнеров, выйдут на маршруты через две недели.

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