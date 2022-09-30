11 автобусов от Риги выйдут на маршруты Киева 1 октября – Кличко
Пятница, 30 сентября 2022, 17:52
1 октября на маршруты Киева выйдут 11 автобусов, которые украинская столица получила от Риги.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "1 октября на маршруты города, после всех необходимых процедур оформления, выйдут 11 автобусов, которые Киев получил от Риги в качестве помощи".
Детали: По словам мэра, 6 автобусов будут курсировать на новом маршруте № 44 с Троещины до метро "Левобережная".
Остальные 5 рижских автобусов добавят к подвижному составу трех городских маршрутов.
Кличко также отметил, что 17 автобусов, которые столица получила от немецких партнеров, выйдут на маршруты через две недели.
Предыстория:
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- Ранее Кличко сообщил, что Киев предоставит Днепру, где в результате попадания российской ракеты был уничтожен автопарк, 30 пассажирских автобусов.
- 28 апреля Кличко сообщил, что власти латвийской столицы Риги передали Киеву 11 пассажирских автобусов.