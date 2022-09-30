Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над территориями, захваченными Россией.

Так президент США Джо Байден отреагировал на попытки России аннексировать часть Украины 30 сентября, сообщает "Европейская правда".

В обнародованном Белым домом заявлении Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию.

"Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к миролюбивым народам. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом плане, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - заявил Джо Байден.

Он подчеркнул, что в ответ на попытки аннексии Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях.

"Эти санкции повлекут расходы для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности.

Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей нужно для самообороны, несмотря на дерзкие попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины", - заявил Байден. Он призвал всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько нужно.

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Напомним, в 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.