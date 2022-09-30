Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії встановили "тарифи" за відстрочку від мобілізації – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 18:33
У Росії встановили тарифи за відстрочку від мобілізації – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

У Хабаровському краї РФ хабар за відстрочку від мобілізації складає 100 тисяч рублів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "В РФ триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні "тарифи". Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення".

Реклама:

Деталі: Генштаб також повідомляє, що окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій.

У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

ВІДЕО ДНЯ

У п’ятницю противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Вранці 30 вересня російські окупанти скоїли черговий акт тероризму, завдали ракетного удару по колоні цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари було завдано ракетами ЗРК "С-300". За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше – зазнали поранень.

Крім того, для руйнування цивільної інфраструктури міст, ворог продовжує використовувати ударні БпЛА "Shahed-136" іранського виробництва.

Від ворожих ударів постраждало понад 25 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка.

Противник продовжує обстріли населених пунктів з танків та артилерії різних типів:

  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко.
  • На Запорізькому напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.

Теми: ГенштабРосіямобілізаціякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: