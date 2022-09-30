В России установили "тарифы" за отсрочку от мобилизации – сводка Генштаба

В Хабаровском крае РФ взятка за отсрочку от мобилизации составляет 100 тысяч рублей.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В РФ продолжается частичная мобилизация. В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тысяч рублей, что является практически недосягаемой суммой для большинства местного населения".

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Детали: Генштаб также сообщает, что оккупационное командование пытается принимать меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которые планируется задействовать в районе проведения боевых действий.

В Бердянске принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, которые остались работать на оккупированной территории. Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения росгвардии с целью подавления вероятного сопротивления местного населения.

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В пятницу противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Утром 30 сентября российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, нанесли ракетный удар по колонне гражданского автотранспорта, которая с гуманитарной целью передвигалась по территории Запорожской области. Удары были нанесены ракетами ЗРК "С-300". По предварительной информации, погибли по меньшей мере 25 человек, значительно больше – получили ранения.

Кроме того, для разрушения гражданской инфраструктуры городов, враг продолжает использовать ударные БпЛА "Shahed-136" иранского производства.

От вражеских ударов пострадало более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодатовка и Миролюбовка.

Противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии различных типов:

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Уды, Стрелечье, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск;

направлении - в районах населенных пунктов Уды, Стрелечье, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск; на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Голубые Озера;

направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Голубые Озера; на Бахмутском направлении - Соледар, Спирное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк;

направлении - Соледар, Спирное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка;

направлении - Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко.

направлении - в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко. На Запорожском направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Зализнычное, Дорожнянка, Новополье, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.

направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Зализнычное, Дорожнянка, Новополье, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское. На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новогригорьевка, Партизанское, Киселевка, Благодатовка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Отрадовка и Бахмутское.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага.