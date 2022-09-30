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Україна з ТОТ повернула тіла 564 військових, понад 4,3 тисячі людей – у списку зниклих безвісти

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 18:48
Україна з ТОТ повернула тіла 564 військових, понад 4,3 тисячі людей – у списку зниклих безвісти
Олег Котенко. Скриншот з відео

З травня з тимчасово окупованих територій повернули 564 тіла загиблих військовослужбовців та 2026 тіл героїв, загиблих на полі бою, понад 4,3 тисячі людей перебувають у розшуку як зниклі безвісти.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко на брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ 30 вересня  

Пряма мова Котенка: "Заведено справ з розшуку осіб, зниклих безвісти – 13 835.

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Розшукано та повернуто загиблих військових з непідконтрольних територій – 564. Розшукано та повернуто для поховання тіла загиблих у зоні бойових зіткнень – 2 026".

Деталі: Він також уточнив, що частина тих, хто раніше був заявлений родичами як зниклий безвісти, зрештою вийшли на зв’язок – таких налічується 1 308 цивільних і 965 військових.

Також розшукано у полоні та звільнено 163 особи.

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Котенко додав, що, крім того, відомо про місцезнаходження ще 492 вбитих військовослужбовців, які поки що перебувають на окупованій території. Він уточнив, що деяких військових вдалося розпізнати на ворожих відео.

Наразі у розшуку як зниклі безвісти перебувають 4 390 людей.  

Уповноважений додав, що на деокупованих територіях також є поховання ворога – їх також доведеться ексгумувати, щоб обміняти на українців.  

Наразі офіс Уповноваженого має підтвердження про перебування у полоні 2 200 українських захисників. 

За словами Котенка, це та цифра, по якій є "стовідсоткове підтвердження від міжнародних організацій або з фотодоказів окупантів".

Теми: Українавійнажертви
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