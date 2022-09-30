Україна з ТОТ повернула тіла 564 військових, понад 4,3 тисячі людей – у списку зниклих безвісти

З травня з тимчасово окупованих територій повернули 564 тіла загиблих військовослужбовців та 2026 тіл героїв, загиблих на полі бою, понад 4,3 тисячі людей перебувають у розшуку як зниклі безвісти.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко на брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ 30 вересня

Пряма мова Котенка: "Заведено справ з розшуку осіб, зниклих безвісти – 13 835.

Розшукано та повернуто загиблих військових з непідконтрольних територій – 564. Розшукано та повернуто для поховання тіла загиблих у зоні бойових зіткнень – 2 026".

Деталі: Він також уточнив, що частина тих, хто раніше був заявлений родичами як зниклий безвісти, зрештою вийшли на зв’язок – таких налічується 1 308 цивільних і 965 військових.

Також розшукано у полоні та звільнено 163 особи.

Котенко додав, що, крім того, відомо про місцезнаходження ще 492 вбитих військовослужбовців, які поки що перебувають на окупованій території. Він уточнив, що деяких військових вдалося розпізнати на ворожих відео.

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Наразі у розшуку як зниклі безвісти перебувають 4 390 людей.

Уповноважений додав, що на деокупованих територіях також є поховання ворога – їх також доведеться ексгумувати, щоб обміняти на українців.

Наразі офіс Уповноваженого має підтвердження про перебування у полоні 2 200 українських захисників.

За словами Котенка, це та цифра, по якій є "стовідсоткове підтвердження від міжнародних організацій або з фотодоказів окупантів".