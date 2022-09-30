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Украина с ВОТ вернула тела 564 военных, более 4,3 тысячи человек – в списке пропавших без вести

Ирина БалачукПятница, 30 сентября 2022, 18:48
Олег Котенко. Скриншот из видео

С мая с временно оккупированных территорий вернули 564 тела погибших военнослужащих и 2026 тел героев, погибших на поле боя, более 4,3 тысячи человек находятся в розыске как пропавшие без вести.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 30 сентября 

Прямая речь Котенко: "Заведено дел по розыску лиц, пропавших без вести – 13 835.

Разысканы и возвращены погибшие военные с неподконтрольных территорий – 564. Разысканы и возвращены для захоронения тела погибших в зоне боевых столкновений – 2 026".

Детали: Он также уточнил, что часть тех, кто ранее был заявлен родственниками как пропавший без вести, в конце концов вышли на связь – таких насчитывается 1 308 гражданских и 965 военных.

Также разысканы в плену и освобождены 163 человека.

Котенко добавил, что, кроме того, известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих, которые пока находятся на оккупированной территории. Он уточнил, что некоторых военных удалось распознать на вражеских видео.

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Сейчас в розыске как пропавшие без вести находятся 4 390 человек. 

Уполномоченный добавил, что на деоккупированных территориях также есть захоронения врага – их также придется эксгумировать, чтобы обменять на украинцев. 

Сейчас офис Уполномоченного имеет подтверждение о пребывании в плену 2 200 украинских защитников.

По словам Котенко, это та цифра, по которой есть "стопроцентное подтверждение от международных организаций или по фотодоказательствам оккупантов".

Темы: Украинавойнажертвы
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