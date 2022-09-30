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Зеленський поговорив з прем’єром Японії про подальшу підтримку України

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 19:19
Зеленський поговорив з прем’єром Японії про подальшу підтримку України
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою – говорили про подальшу підтримку України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський високо оцінив надання Японією нелетальної військової допомоги Україні, а також вагому фінансову та гуманітарну підтримку.

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Пряма мова президента: "Розраховуємо, що ця важлива та всебічна підтримка України триватиме й поглиблюватиметься. До повної перемоги над агресором".

Деталі: Зеленський також подякував Кішіді "за чітку підтримку Японією суверенітету й територіальної цілісності" України та за те, що прем’єр Японії під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку засудив ядерний шантаж з боку Росії.

Сторони поговорили про реакцію міжнародної спільноти на незаконні референдуми, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України.

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А також торкнулися питання макрофінансової допомоги Україні в умовах агресії.

Зеленський висловив сподівання, що Японія активно долучиться до повоєнної відбудови України та продовжуватиме реалізацію вже започаткованих великих інфраструктурних проектів.

Президент також запросив Кішіду відвідати Україну.

Теми: УкраїнаЯпоніяЗеленський
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