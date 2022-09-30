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Зеленский поговорил с премьером Японии о дальнейшей поддержке Украины

Ирина БалачукПятница, 30 сентября 2022, 19:19
Зеленский поговорил с премьером Японии о дальнейшей поддержке Украины
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой – говорили о дальнейшей поддержке Украины.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский высоко оценил предоставление Японией нелетальной военной помощи Украине, а также весомую финансовую и гуманитарную поддержку.

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Прямая речь президента: "Рассчитываем, что эта важная и всесторонняя поддержка Украины будет продолжаться и углубляться. До полной победы над агрессором".

Детали: Зеленский также поблагодарил Кишиду "за четкую поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности" Украины и за то, что премьер Японии во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке осудил ядерный шантаж со стороны России.

Стороны поговорили о реакции международного сообщества на незаконные референдумы, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины.

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А также затронули вопрос макрофинансовой помощи Украине в условиях агрессии.

Зеленский выразил надежду, что Япония активно присоединится к послевоенному восстановлению Украины и будет продолжать реализацию уже начатых крупных инфраструктурных проектов.

Президент также пригласил Кишиду посетить Украину.

Темы: УкраинаЯпонияЗеленский
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