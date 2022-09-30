Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 19:35
Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото nato.int

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг фактично ухилився від відповіді на питання, чи підтримує заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в п’ятницю.

"Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО. Ми поважаємо це право, і останні роки ми говорили, що двері Альянсу відкритті. Члени НАТО на саміті в Мадриді чітко заявили, що поважають право України обирати власне майбутнє", – сказав Столтенберг.

Реклама:

"Рішення про членство мають ухвалювати всі члени НАТО, це рішення ухвалюється консенсусом. Зараз ми фокусуємось на негайній підтримці України, щоб вона захищалася від брутального вторгнення Росії, і це головний фокус союзників НАТО", – додав він.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Цьому передувало рішення президента РФ Володимира Путіна анексувати чотири області України за підсумками того, що російська пропаганда назвала "референдумами".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Україна
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: