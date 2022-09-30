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Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 19:35
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото nato.int

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг фактично ухилився від відповіді на питання, чи підтримує заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в п’ятницю.

"Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО. Ми поважаємо це право, і останні роки ми говорили, що двері Альянсу відкритті. Члени НАТО на саміті в Мадриді чітко заявили, що поважають право України обирати власне майбутнє", – сказав Столтенберг.

"Рішення про членство мають ухвалювати всі члени НАТО, це рішення ухвалюється консенсусом. Зараз ми фокусуємось на негайній підтримці України, щоб вона захищалася від брутального вторгнення Росії, і це головний фокус союзників НАТО", – додав він.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Цьому передувало рішення президента РФ Володимира Путіна анексувати чотири області України за підсумками того, що російська пропаганда назвала "референдумами".

Теми: УкраїнаНАТО
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