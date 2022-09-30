Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО. Мы уважаем это право, и последние годы мы говорили, что двери Альянса открыты. Члены НАТО на саммите в Мадриде четко заявили, что уважают право Украины выбирать собственное будущее", - сказал Столтенберг.

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"Решение о членстве должны принимать все члены НАТО, это решение принимается консенсусом. Сейчас мы фокусируемся на немедленной поддержке Украины, чтобы она защищалась от грубого вторжения России, и это главный фокус союзников НАТО", - добавил он.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

Этому предшествовало решение президента РФ Владимира Путина аннексировать четыре области Украины по итогам того, что российская пропаганда назвала "референдумами".