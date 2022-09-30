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Столтенберг: Країни НАТО не визнають жодну з анексованих територій частиною Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 20:00
Столтенберг: Країни НАТО не визнають жодну з анексованих територій частиною Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото nato.int

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу ніколи не визнають жодну з анексованих Росією українських територій частиною РФ.

Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг назвав "референдуми" та анексію найсерйознішою ескалацією з початку війни.

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"Союзнки НАТО не визнають і ніколи визнають жодну з цих територій частиною Росії", – сказав генсек Альянсу.

"Ці землі – це Україна. Донецьк – це Україна. Луганськ – це Україна. Херсон – це Україна. Запоріжжя – це Україна. Як і Крим – це Україна", – додав він.

Водночас, він зазначив, що анексія не змінить позицію країн НАТО щодо підтримки України.

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"Це вже вдруге Росія відібрала українські території силою. Але це не змінює природу конфлікту. Він залишається брутальною агресивною війною Росії проти України. І це не змінює наше зобов’язання підтримки України", – сказав він.

НАТО не є частиною конфлікту, але надає підтримку Україні, щоб вона могла реалізувати своє право на самооборону, додав він.

Столтенберг також ухилився від відповіді на питання, чи підтримує заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу.

Теми: НАТОРосіяанексія
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