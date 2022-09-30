Столтенберг: Cтраны НАТО не признают ни одну из аннексированных территорий частью России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса никогда не признают ни одну из аннексированных Россией украинских территорий частью РФ.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг назвал "референдумы" и аннексию самой серьезной эскалацией с начала войны.

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"Союзники НАТО не признают и никогда не признают ни одну из этих территорий частью России", – сказал генсек Альянса.

"Эти земли – это Украина. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Херсон – это Украина. Запорожье – это Украина. Как и Крым – это Украина", – добавил он.

В то же время он отметил, что аннексия не изменит позицию стран НАТО по поддержке Украины.

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"Это уже второй раз Россия отобрала украинские территории силой. Но это не меняет природу конфликта. Он остается агрессивной войной России против Украины. И это не меняет наше обязательство поддержки Украины", – сказал он.

НАТО не является частью конфликта, но оказывает поддержку Украине, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону, добавил он.

Столтенберг также уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли он заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс.