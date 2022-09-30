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Україна консультувалася з НАТО до подання заявки на вступ - ОП

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 21:32
Україна консультувалася з НАТО до подання заявки на вступ - ОП
Михайло Подоляк, фото ОП

Україна проводила попередні консультації з НАТО до подання заявки на вступ до Альянсу. 

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Попередні консультації справді проходили протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб держав, та блоку НАТО", – цитує подоляка агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

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За його словами, наразі тривають "інтенсивні переговори" з блоком про вступ України.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

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Теми: НАТООфіс президента
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