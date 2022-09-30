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Украина консультировалась с НАТО до подачи заявки на вступление - ОП

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 21:32
Украина консультировалась с НАТО до подачи заявки на вступление - ОП
Михаил Подоляк, фото ОП

Украина проводила предварительные консультации с НАТО по подаче заявки на вступление в Альянс.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

"Предыдущие консультации действительно проходили в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц государств, и блока НАТО", - цитирует подоляка агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

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По его словам, продолжаются "интенсивные переговоры" с блоком о вступлении Украины.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

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Темы: НАТООфис президента
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