Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Канада підтримує вступ України до НАТО – глава МЗС

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 21:51

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Жолі заявила на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п’ятницю.

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС.

Раніше підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Теми: КанадаНАТО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години

Куба просить США про екстрену допомогу після урагану "Ієн" — WSJ

Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні

Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"

доповнено Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні

Усі новини...
Канада
Трюдо обговорив із Зеленським "референдуми" і подальшу підтримку України
У парламенті Канади схвалили заяву щодо псевдореферендумів РФ
Канада скасує вимогу про вакцинацію для в'їзду з 30 вересня
Останні новини
10:33
"Газпром" на третину зменшить поставки газу "Молдові" у жовтні
10:24
В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай
10:12
Регіони: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, тривають бої на Херсонщині
09:58
Що робити в разі укусу бездомної собаки або хижої тварини – пояснює НСЗУ
09:39
Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк і вертоліт
09:22
РФ вбиває цивільних, яких тепер називає своїми громадянами - розвідка Британії про Запоріжжя
09:07
Українська артилерія десятки разів влучила по пунктах управління та техніці окупантів – Гайдай
08:49
Туреччина не приймає анексію Росією українських територій
08:31
фотоОбстріл Миколаєва: окупанти зруйнували два поверхи житлового будинку
08:00
Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС
Усі новини...