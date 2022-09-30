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Канада підтримує вступ України до НАТО – глава МЗС

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 21:51

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Жолі заявила на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п’ятницю.

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала глава канадського МЗС.

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Раніше підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

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Теми: КанадаНАТО
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