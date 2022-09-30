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Канада поддерживает вступление Украины в НАТО - глава МИД

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 21:51

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом Альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Жоли заявила на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в пятницу.

"Как я уже говорила, мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО. Такую позицию мы отстаиваем уже более десятилетия. И мы верим в политику "открытых дверей", - сказала глава канадского МИД.

Ранее поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

Темы: КанадаНАТО
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