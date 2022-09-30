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ППО збила ворожий дрон поблизу Одеси

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 22:14
ППО збила ворожий дрон поблизу Одеси
ілюстративне фото Повітряних сил

Протиповітряна оборона збила російський безпілотник оперативно-тактичного рівня поблизу Одеси.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує повітряну розвідку, застосовуючи безпілотні літальні апарати.

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Так, 30 вересня, близько 20.00 години, у небі біля Одеси, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" був збитий над морем російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно"Орлан-10".

Теми: ОдесаПовітряні сили ЗСУвійна
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