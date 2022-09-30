Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ПВО сбила вражеский дрон вблизи Одессы

Валентина РоманенкоПятница, 30 сентября 2022, 22:14
иллюстративное фото Воздушных сил

Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник оперативно-тактического уровня вблизи Одессы.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "Враг продолжает воздушную разведку, применяя беспилотные летательные аппараты.

Так, 30 сентября, около 20.00 часов, в небе возле Одессы, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" был сбит над морем российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ОдессаВоздушные силы ВСУвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Все новости...
Одесса
Одессу и Николаев атаковали дроны-камикадзе - ОП
В Одессе задержали 3 агентов ФСБ: повесили на доме российский триколор
Трагедия 2 мая в Одессе: дело Фучеджи, который сбежал в Россию, пошло в суд
Последние новости
10:56
аудио"Мы окружены, звоню попрощаться": оккупант из "котла" жалуется жене - перехват
10:33
"Газпром" на треть уменьшит поставки газа "Молдове" в октябре
10:24
В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов – Гайдай
10:12
Регионы: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, продолжаются бои на Херсонщине
09:58
Что делать в случае укуса бездомной собаки или хищного животного – объясняет НСЗУ
09:39
Россияне потеряли еще более полутысячи воинов и вертолет
09:22
РФ убивает гражданских, которых теперь называет своими гражданами – разведка Британии о Запорожье
09:07
Украинская артиллерия десятки раз попала по пунктам управления и технике оккупантов - Гайдай
08:49
Турция не принимает аннексию Россией украинских территорий
08:31
фотоОбстрел Николаева: оккупанты разрушили два этажа жилого дома
Все новости...