ПВО сбила вражеский дрон вблизи Одессы

Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник оперативно-тактического уровня вблизи Одессы.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "Враг продолжает воздушную разведку, применяя беспилотные летательные аппараты.

Так, 30 сентября, около 20.00 часов, в небе возле Одессы, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" был сбит над морем российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".