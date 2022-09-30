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ПВО сбила вражеский дрон вблизи Одессы

Валентина РоманенкоПятница, 30 сентября 2022, 22:14
ПВО сбила вражеский дрон вблизи Одессы
иллюстративное фото Воздушных сил

Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник оперативно-тактического уровня вблизи Одессы.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "Враг продолжает воздушную разведку, применяя беспилотные летательные аппараты.

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Так, 30 сентября, около 20.00 часов, в небе возле Одессы, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" был сбит над морем российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".

Темы: ОдессаВоздушные силы ВСУвойна
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