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Байден: пошкодження "Північних потоків" – свідома диверсія

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 22:21
Байден: пошкодження Північних потоків – свідома диверсія
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден у п’ятницю назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Байден зробив у телевізійному зверненні до американців у п’ятницю.

"Це був свідомий акт диверсії. І тепер Росія розповсюджує дезінформацію та брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру", – сказав президент США.

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Він наголосив, що наразі невідомо, що саме сталося з російськими газогонами, але закликав не вірити Росії та російському президенту Владіміру Путіну.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дійДанія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

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Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму". А Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Читайте також: Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках".

Теми: БайденПівнічний потік-2газ
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