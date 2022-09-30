Байден: повреждение "Северных потоков" - сознательная диверсия

Президент США Джо Байден в пятницу назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Байден сделал в телевизионном обращении к американцам в пятницу.

"Это был сознательный акт диверсии. И теперь Россия распространяет дезинформацию и ложь. Мы работаем с нашими союзниками, чтобы точно установить, что именно произошло. По моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам защищать критическую инфраструктуру", - сказал президент США.

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Он подчеркнул, что пока неизвестно, что именно произошло с российскими газопроводами, но призвал не верить России и российскому президенту Владимиру Путину.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

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В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма". А Путин обвинил Соединенные Штаты в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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