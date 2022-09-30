Байден попередив Путіна: США і союзники готові захищати кожен дюйм території НАТО
Президент США Джо Байден відреагував на погрози Владіміра Путіна, наголосивши на готовності Штатів та їхніх союзників захищати територію Північноатлантичного Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", таке Байден сказав у зверненні до американського народу у п’ятницю.
"США і їхніх союзників – наголошую на цьому – не вийде залякати Путіну, його безумним словам і погрозам. Він нас не налякає і не настрашить. Дії Путіна – бутафорські референдуми, вистава, яку він влаштував, щоб показати нібито єдність (російського народу) – це ознака того, що в нього проблеми", – наголосив американський президент.
Він знову повторив, що Штати ніколи не визнають анексії Росією території України, цього також не зробить і світ. Натомість Вашингтон із союзники продовжать допомагати Україні, щоб вона могла "захищати себе, свої території та свободу".
"США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО – пане Путіне, не зрозумійте мене неправильно – кожен дюйм", – підкреслив Байден.
Як повідомлялося, президент Російської Федерації 30 вересня підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
США, Велика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.