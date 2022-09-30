Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Байден попередив Путіна: США і союзники готові захищати кожен дюйм території НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 22:55
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден відреагував на погрози Владіміра Путіна, наголосивши на готовності Штатів та їхніх союзників захищати територію Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Байден сказав у зверненні до американського народу у п’ятницю.

"США і їхніх союзників – наголошую на цьому – не вийде залякати Путіну, його безумним словам і погрозам. Він нас не налякає і не настрашить. Дії Путіна – бутафорські референдуми, вистава, яку він влаштував, щоб показати нібито єдність (російського народу) – це ознака того, що в нього проблеми", – наголосив американський президент.

Він знову повторив, що Штати ніколи не визнають анексії Росією території України, цього також не зробить і світ. Натомість Вашингтон із союзники продовжать допомагати Україні, щоб вона могла "захищати себе, свої території та свободу".

"США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО – пане Путіне, не зрозумійте мене неправильно – кожен дюйм", – підкреслив Байден.

Як повідомлялося, президент Російської Федерації 30 вересня підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

ВІДЕО ДНЯ

СШАВелика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.

Теми: БайденПутінНАТО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години

Куба просить США про екстрену допомогу після урагану "Ієн" — WSJ

Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні

Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"

доповнено Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні

Усі новини...
Байден
Байден: пошкодження "Північних потоків" – свідома диверсія
Байден: США допоможуть Україні повернути свої території
Макрон прилетить до Байдена з державни візитом
Останні новини
11:32
МЗС Грузії: Ми пережили насильницьку зміну кордонів і ніколи не визнаємо цього в Україні
11:18
Зеленський подякував Байдену за нові $12,3 млрд: Допомога важлива, як ніколи
11:10
У МОЗ визначили безпечну для здоров'я тривалість онлайн-занять
11:00
Данія викликала посла Росії через анексію українських територій
10:56
аудіо"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення
10:33
"Газпром" на третину зменшить поставки газу "Молдові" у жовтні
10:24
В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай
10:12
Регіони: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, тривають бої на Херсонщині
09:58
Що робити в разі укусу бездомної собаки або хижої тварини – пояснює НСЗУ
09:39
Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк і вертоліт
Усі новини...