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Байден предупредил Путина: США и союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 22:55
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден отреагировал на угрозы Владимира Путина, отметив готовность Штатов и их союзников защищать территорию Североатлантического Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", такое Байден сказал в обращении к американскому народу в пятницу.

"США и их союзников - подчеркиваю это - не получится запугать Путину, его безумным словам и угрозам. Он нас не напугает и не напугает. Действия Путина - бутафорские референдумы, спектакль, который он устроил, чтобы показать якобы единство (российского народа) - это признак того, что у него проблемы", - подчеркнул американский президент.

Он вновь повторил, что Штаты никогда не признают аннексии Россией территории Украины, этого также не сделает и мир. Зато Вашингтон с союзники продолжат помогать Украине, чтобы она могла "защищать себя, свои территории и свободу".

"США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО - господин Путин, не поймите меня неправильно - каждый дюйм", - подчеркнул Байден.

Напомним, 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

Лидеры всех стран Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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Темы: БайденПутинНАТО
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