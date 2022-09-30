Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час", - сказав він.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Водночас підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.