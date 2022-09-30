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Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 22:58
Getty Images

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуальным является предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и странами, которые стремятся к нему присоединиться. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину - практическая поддержка Украины "на земле", а процессом в Брюсселе надо заняться в другое время", - сказал он.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

Ранее поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

Темы: СШАНАТО
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