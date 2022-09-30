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Білий дім не виключає передачу Україні західних танків, але поки таких планів немає

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 23:12
Джейк Салліван, фото Getty Images

Сполучені Штати не відкидають, що Україна може отримати танки західного зразка, але наразі продовжують працювати із союзниками для передачі радянського озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п’ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми вже прискорили надання Україні танків з боку деяких наших партнерів у Східній Європі, які надали саме ті танки радянського зразка, які українці вміють використовувати і якими володіють. І ми продовжимо це робити", – зазначив він.

Салліван уточнив, що в новому пакеті військової допомоги, який США оголосять наступного тижня, не буде нових зразків озброєння – він "міститиме поповнення багатьох спроможностей, які українці вже ефективно застосовують".

На питання про те, чи може йтися про передачу Україні західних танків, радник Байдена з нацбезпеки уточнив: "Я нічого не відкидаю. Але на сьогодні не маю оголошень про передачу американських танків".

Як повідомлялося, міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

Пізніше стало відомо, що частина пакету спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

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Загалом Сполучені Штати надали понад 16,2 мільярда доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

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Теми: СШАзброя
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