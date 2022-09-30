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Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 23:12
Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет
Джейк Салливан, фото Getty Images

Соединенные Штаты не исключают, что Украина может получить танки западного образца, но пока продолжают работать с союзниками для передачи советского вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы уже ускорили предоставление Украине танков со стороны некоторых наших партнеров в Восточной Европе, которые предоставили именно те танки советского образца, которые украинцы умеют использовать и которыми владеют. И мы продолжим это делать", - отметил он.

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Салливан уточнил, что в новом пакете военной помощи, который США объявят на следующей неделе, не будет новых образцов вооружения - он "будет содержать пополнение многих возможностей, которые украинцы уже эффективно применяют".

На вопрос о том, может ли речь идти о передаче Украине западных танков, советник Байдена по нацбезопасности уточнил: "Я ничего не исключаю. Но на сегодня не имею объявлений о передаче американских танков".

Как сообщалось, министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.

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Позже стало известно, что часть пакета направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

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Темы: СШАоружие
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