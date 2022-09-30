Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 23:12
Джейк Салливан, фото Getty Images

Соединенные Штаты не исключают, что Украина может получить танки западного образца, но пока продолжают работать с союзниками для передачи советского вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы уже ускорили предоставление Украине танков со стороны некоторых наших партнеров в Восточной Европе, которые предоставили именно те танки советского образца, которые украинцы умеют использовать и которыми владеют. И мы продолжим это делать", - отметил он.

Салливан уточнил, что в новом пакете военной помощи, который США объявят на следующей неделе, не будет новых образцов вооружения - он "будет содержать пополнение многих возможностей, которые украинцы уже эффективно применяют".

На вопрос о том, может ли речь идти о передаче Украине западных танков, советник Байдена по нацбезопасности уточнил: "Я ничего не исключаю. Но на сегодня не имею объявлений о передаче американских танков".

Как сообщалось, министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.

Позже стало известно, что часть пакета направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

ВИДЕО ДНЯ

Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

Читайте также: Оксана Маркарова: У США не осталось красных линий по поводу оружия для Украины.

Темы: СШАоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Все новости...
США
Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"
Конгресс США окончательно одобрил законопроект с $12,3 млрд для Украины
Байден: США помогут Украине вернуть ее территории
Последние новости
11:50
Зеленский отменил осенний призыв и отстрочил демобилизацию
11:44
Украинские пограничники пропустили в Польшу 300 кг гашиша - ГБР
11:32
МИД Грузии: Мы пережили насильственное изменение границ и никогда не признаем этого в Украине
11:18
Зеленский поблагодарил Байдена за новые $12,3 млрд: Помощь важна, как никогда
11:10
В Минздраве определили безопасную для здоровья продолжительность онлайн-занятий
11:00
Дания вызвала посла России из-за аннексии украинских территорий
10:56
аудио"Мы окружены, звоню попрощаться": оккупант из "котла" жалуется жене - перехват
10:33
"Газпром" на треть уменьшит поставки газа "Молдове" в октябре
10:24
В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов – Гайдай
10:12
Регионы: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, продолжаются бои на Херсонщине
Все новости...