Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет

Соединенные Штаты не исключают, что Украина может получить танки западного образца, но пока продолжают работать с союзниками для передачи советского вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы уже ускорили предоставление Украине танков со стороны некоторых наших партнеров в Восточной Европе, которые предоставили именно те танки советского образца, которые украинцы умеют использовать и которыми владеют. И мы продолжим это делать", - отметил он.

Салливан уточнил, что в новом пакете военной помощи, который США объявят на следующей неделе, не будет новых образцов вооружения - он "будет содержать пополнение многих возможностей, которые украинцы уже эффективно применяют".

На вопрос о том, может ли речь идти о передаче Украине западных танков, советник Байдена по нацбезопасности уточнил: "Я ничего не исключаю. Но на сегодня не имею объявлений о передаче американских танков".

Как сообщалось, министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.

Позже стало известно, что часть пакета направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

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Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

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