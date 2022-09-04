Вибух у Чернігові: по меддопомогу звернулися 15 осіб, з них 8 дітей

Внаслідок вибуху на дитячому заході в Чернігові, що стався 3 вересня, по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, в.о. генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Станом на 16:19 звернулися по медичну допомогу 15 осіб, з них 8 дітей і 7 дорослих.

Двоє дітей і двоє дорослих перебувають у лікарнях. Одна дитина у важкому стані".

Деталі: Чаус повідомив, що Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури активно займається встановленням обставин події.

"Ми маємо відповісти на два головних питання: 1) яким чином на мирному заході для дітей з’явились військові і 2) похідне від першого – чому у військових була бойова зброя. Зараз над цим працюють слідчі", – сказав голова ОВА.

Він повідомив, що було звернення громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з ігровими активностями.

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"Жодного повідомлення, що там буде якась виставка військового озброєння або будуть військові, не було. Якби було повідомлення, що там будуть військові, ми би втрутилися в ситуацію, і військові би в таких заходах участі не брали", – пояснив Чаус.

Разом з тим, в.о. генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва повідомила Суспільному, що найбільш постраждалого внаслідок вибуху дворічного хлопчика оперували у суботу майже 7 годин. Стан дитини залишається стабільно важким.

Що передувало: Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, що передбачав інтерактив для дітей, спрацював гранатомет, стався вибух. Було відомо про 4 постраждалих дітей.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі винні у вибуху в центрі Чернігова будуть покарані й закликав місцеву влади не допустити повторення подібних випадків.