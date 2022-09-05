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Частина учасників місії МАГАТЕ залишила ЗАЕС – Енергоатом

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 11:37
Місія МАГАТЕ на ЗАЕС, фото з Twitter IAEA – International Atomic Energy

5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 

Джерело: "Енергоатом" в Telegram

Дослівно: "5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції".

Деталі: Два експерти МАГАТЕ продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Передісторія: 

  • 2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомМАГАТЕЗапорізька область
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