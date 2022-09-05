Частина учасників місії МАГАТЕ залишила ЗАЕС – Енергоатом
Понеділок, 5 вересня 2022, 11:37
5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації.
Джерело: "Енергоатом" в Telegram
Дослівно: "5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції".
Деталі: Два експерти МАГАТЕ продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.
Передісторія:
- 2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.
- 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.