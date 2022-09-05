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Зрадник, який "зливав" Росії позиції "Азову", отримав 16 років в’язниці – ОГП

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 12:50
Зрадник, який зливав Росії позиції Азову, отримав 16 років в’язниці – ОГП
Засуджені, фото ОГП

До 16 років в’язниці засудили українця, який передавав російській ФСБ інформацію про дислокацію батальйону "Азов" та інші розвідувальні дані, його спільник отримав 10 років позбавлення волі. 

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора та сайт Служби безпеки України 

Деталі: Представники російської ФСБ завербували жителя Київщини у 2017 році. Зокрема, до лютого 2022 року він передавав іноземній розвідці місця дислокації батальйону "Азов" та інформацію про окремих військовослужбовців.

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З травня 2022 року, перебуваючи в Єгипті, чоловік через соцмережі вийшов на донецьких бойовиків самопроголошеної псевдореспубліки та почав співпрацювати з ними. Разом із жителем Чернігівщини він передавав бойовикам інформацію про розташування шкіл та дитсадків на Чернігівщині, а також місця дислокації Збройних сил України.

На початку червня чоловік повернувся до України, у Чернівецьку область, де збирав інформацію про дислокацію об'єктів критичної інфраструктури: залізничних переїздів, тунелів, мостів, час проїзду поїздів.

За інформацією СБУ, він також мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним та дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. Отримані дані ворог планував використати для диверсій: вибухів на об’єктах залізниці, логістичних складах та ін.

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Правоохоронці затримали чоловіка у Чернівцях, а його спільника – у Чернігові. Перший отримав 16 років в’язниці з конфіскацією майна за держзраду та здійснення незаконної розвіддіяльності на користь терористичної організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Другий отримав 10 років в’язниці за незаконну розвідку. 

Теми: Азов РосіяСБУОфіс генпрокурора
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