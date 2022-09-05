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Зрадник, який "зливав" Росії позиції "Азову", отримав 16 років в’язниці – ОГП

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 12:50
Засуджені, фото ОГП

До 16 років в’язниці засудили українця, який передавав російській ФСБ інформацію про дислокацію батальйону "Азов" та інші розвідувальні дані, його спільник отримав 10 років позбавлення волі. 

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора та сайт Служби безпеки України 

Деталі: Представники російської ФСБ завербували жителя Київщини у 2017 році. Зокрема, до лютого 2022 року він передавав іноземній розвідці місця дислокації батальйону "Азов" та інформацію про окремих військовослужбовців.

З травня 2022 року, перебуваючи в Єгипті, чоловік через соцмережі вийшов на донецьких бойовиків самопроголошеної псевдореспубліки та почав співпрацювати з ними. Разом із жителем Чернігівщини він передавав бойовикам інформацію про розташування шкіл та дитсадків на Чернігівщині, а також місця дислокації Збройних сил України.

На початку червня чоловік повернувся до України, у Чернівецьку область, де збирав інформацію про дислокацію об'єктів критичної інфраструктури: залізничних переїздів, тунелів, мостів, час проїзду поїздів.

За інформацією СБУ, він також мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним та дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. Отримані дані ворог планував використати для диверсій: вибухів на об’єктах залізниці, логістичних складах та ін.

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Правоохоронці затримали чоловіка у Чернівцях, а його спільника – у Чернігові. Перший отримав 16 років в’язниці з конфіскацією майна за держзраду та здійснення незаконної розвіддіяльності на користь терористичної організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Другий отримав 10 років в’язниці за незаконну розвідку. 

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Теми: Азов РосіяСБУОфіс генпрокурора
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