Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності

Валентина РоманенкоВівторок, 16 вересня 2025, 17:01
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
фото ОГП

За 11 місяців з органів прокуратури з різних причин звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності.

Джерело: генпрокурор Руслан Кравченко в соцмережах, пресслужба ОГП в коментарі "Українській правді"

Деталі: Кравченко нагадав, що триває ініційована ним у липні перевірка обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури.

За словами генпрокурора, "на сьогодні з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад".

В ОГП "Українській правді" уточнили, що це дані за період із 24 жовтня 2024 року по 15 вересня 2025 року. На уточнююче питання щодо підстав звільнення прокурорів: через виявлені порушення чи з різних причин, у пресслужбі вказали на друге.

Кравченко також повідомляє, що на розгляді зараз перебуває 228 дисциплінарних скарг стосовно прокурорів (у липні їх було 348 -ред.)

Передісторія:

  • 15 липня 2025 року генпрокурор Кравченко заявив, що всі прокурори зі статусом інвалідності будуть направлені на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. Окрім тих, які мають статус: інвалідів дитинства, особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя, мають онкологічні захворювання, є інвалідами війни. Зазначалось, що таких в органах прокуратури – 136 осіб.
  • Кравченко обійняв посаду генпрокурора в кінці червня 2025 року.
  • Його попередник Андрій Костін подав у відставку в жовтні 2024 року, в тому числі після скандалу з виявленими фактами щодо інвалідності 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, яку оформила МСЕК на чолі з депутаткою облради від партії "Слуга народу" Тетяною Крупою.

прокуратураОфіс генпрокурора
