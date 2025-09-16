Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності

За 11 місяців з органів прокуратури з різних причин звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності.

Джерело: генпрокурор Руслан Кравченко в соцмережах, пресслужба ОГП в коментарі "Українській правді"

Деталі: Кравченко нагадав, що триває ініційована ним у липні перевірка обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури.

За словами генпрокурора, "на сьогодні з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад".

В ОГП "Українській правді" уточнили, що це дані за період із 24 жовтня 2024 року по 15 вересня 2025 року. На уточнююче питання щодо підстав звільнення прокурорів: через виявлені порушення чи з різних причин, у пресслужбі вказали на друге.

Кравченко також повідомляє, що на розгляді зараз перебуває 228 дисциплінарних скарг стосовно прокурорів (у липні їх було 348 -ред.)

Передісторія: