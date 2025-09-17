Усі розділи
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн "подарунка матері" у прокурорки ОГП

Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 17:26
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн подарунка матері у прокурорки ОГП
ілюстрація НАЗК

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив на 1 640 000 гривень, який належить прокурорці Офісу генерального прокурора Ользі Янішевській.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 17 вересня ВАКС задовольнив позов САП про визнання необґрунтованим активу на суму 1 640 000 гривень, законність набуття якого не підтверджена прокуркою одного з департаментів ОГП.

За даними "Української правди", йдеться про Янішевську.

Антикорупційники з’ясували, що прокурорка одержала від своєї матері як подарунок 1 946 000 гривень, що призначались для придбання квартири.

Проаналізувавши доходи й видатки матері прокурорки, НАЗК прийшло до висновку, що частину зазначених активів, а саме 1,64 млн грн, неможливо було набути за рахунок законних доходів.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованим зазначеного активу та його стягнення в дохід держави.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Активи конфіскують відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Антикорупційна прокуратураАнтикорупційний судОфіс генпрокурораНАЗК
