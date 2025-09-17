Вбивство на столичному фунікулері: перед ухваленням вироку підозрюваний "покаявся"

Суд у справі вбивства на столичному фунікулері. фото ОГП

У справі про вбивство 15-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері завершилась стадія дебатів сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Джерело: генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах

Пряма мова: "Ми почули останнє слово обвинуваченого. Його "щирі" каяття прозвучали тільки сьогодні – після всіх місяців заперечень, перекручувань фактів та спроб уникнути відповідальності. Для мене очевидно: це не розкаяння, а чергова спроба маніпуляції.

Реклама:

Сторона обвинувачення представила всі докази, показання свідків, результати експертиз, які доводять: смерть Максима була не випадковістю, а наслідком умисних дій обвинуваченого. Ми наполягаємо на покаранні у вигляді довічного позбавлення волі".

Деталі: Кравченко нагадав, що судовий процес був важким і тривалим: більше року батьки та рідні чекали, поки справа зрушить з місця.

"І сьогодні ми наблизилися до моменту, коли буде поставлена крапка", – додав генпрокурор.

614РЕКЛАМА:

Він повідомив, що стадію дебатів завершено, судді видалилися до нарадчої кімнати.

Передісторія: