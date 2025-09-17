Вбивство на столичному фунікулері: перед ухваленням вироку підозрюваний "покаявся"
У справі про вбивство 15-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері завершилась стадія дебатів сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Джерело: генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах
Пряма мова: "Ми почули останнє слово обвинуваченого. Його "щирі" каяття прозвучали тільки сьогодні – після всіх місяців заперечень, перекручувань фактів та спроб уникнути відповідальності. Для мене очевидно: це не розкаяння, а чергова спроба маніпуляції.
Сторона обвинувачення представила всі докази, показання свідків, результати експертиз, які доводять: смерть Максима була не випадковістю, а наслідком умисних дій обвинуваченого. Ми наполягаємо на покаранні у вигляді довічного позбавлення волі".
Деталі: Кравченко нагадав, що судовий процес був важким і тривалим: більше року батьки та рідні чекали, поки справа зрушить з місця.
"І сьогодні ми наблизилися до моменту, коли буде поставлена крапка", – додав генпрокурор.
Він повідомив, що стадію дебатів завершено, судді видалилися до нарадчої кімнати.
Передісторія:
- 7 квітня 2024 року неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
- Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненому співробітнику Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.
- 9 квітня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що звинувачений у вбивстві підлітка не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.
- 14 серпня 2025 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що звернеться до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб подати скаргу на адвоката підозрюваного Артема Косова у вбивстві 10-класника Максима Матерухіна на станції київського фунікулера.
- Прокурори вимагають призначити Косову довічне позбавлення волі.