Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство на столичному фунікулері: перед ухваленням вироку підозрюваний "покаявся"

Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 15:29
Вбивство на столичному фунікулері: перед ухваленням вироку підозрюваний покаявся
Суд у справі вбивства на столичному фунікулері. фото ОГП

У справі про вбивство 15-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері завершилась стадія дебатів сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Джерело: генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах

Пряма мова: "Ми почули останнє слово обвинуваченого. Його "щирі" каяття прозвучали тільки сьогодні – після всіх місяців заперечень, перекручувань фактів та спроб уникнути відповідальності. Для мене очевидно: це не розкаяння, а чергова спроба маніпуляції.

Реклама:

Сторона обвинувачення представила всі докази, показання свідків, результати експертиз, які доводять: смерть Максима була не випадковістю, а наслідком умисних дій обвинуваченого. Ми наполягаємо на покаранні у вигляді довічного позбавлення волі".

Деталі: Кравченко нагадав, що судовий процес був важким і тривалим: більше року батьки та рідні чекали, поки справа зрушить з місця.

"І сьогодні ми наблизилися до моменту, коли буде поставлена крапка", – додав генпрокурор.

614РЕКЛАМА:

Він повідомив, що стадію дебатів завершено, судді видалилися до нарадчої кімнати.

Передісторія:

  • 7 квітня 2024 року неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
  • Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненому співробітнику Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.
  • 9 квітня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що звинувачений у вбивстві підлітка не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.
  • 14 серпня 2025 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що звернеться до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб подати скаргу на адвоката підозрюваного Артема Косова у вбивстві 10-класника Максима Матерухіна на станції київського фунікулера.
  • Прокурори вимагають призначити Косову довічне позбавлення волі.

вбивствоКиївОфіс генпрокурорасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
вбивство
Прикордонники спростували заяви, що батька вбитої в США Заруцької не випустили з України
Вбивство підлітка на фунікулері: прокурори просять довічне ув’язнення для обвинуваченого 
Вбивство Ірини Заруцької: виклик для США та іспит для України
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: