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Верещук – херсонцям: Евакуюйтеся, нам треба вас врятувати від ворога

Роман ПетренкоНеділя, 14 серпня 2022, 13:31
ІРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY IMAGES

Мешканці Херсонщини мають евакуюватися, оскільки наближається "важка зима", повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Верещук під час відкриття Центру підтримки переселенців в Запоріжжі для жителів Херсонщини, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Верещук: "Евакуюйтесь. Йде важка зима.

Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога".

Деталі: За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА.

Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.

За даними ОВА, очікують евакуацію понад 20 000 мешканців області.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • В кінці липня уряд запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. 
  • Очільник Луганської ОВА повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку немає ні води, ні електроенергії, через що перезимувати там буде неможливо.
  • Гайдай також повідомив, що влада не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно.

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Теми: ВерещукХерсонська областьевакуаціяокупація
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