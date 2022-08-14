Верещук – херсонцям: Евакуюйтеся, нам треба вас врятувати від ворога
Неділя, 14 серпня 2022, 13:31
Мешканці Херсонщини мають евакуюватися, оскільки наближається "важка зима", повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Джерело: Верещук під час відкриття Центру підтримки переселенців в Запоріжжі для жителів Херсонщини, яку цитує "Укрінформ"
Пряма мова Верещук: "Евакуюйтесь. Йде важка зима.
Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога".
Деталі: За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА.
Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.
За даними ОВА, очікують евакуацію понад 20 000 мешканців області.
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Передісторія:
- В кінці липня уряд запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
- Очільник Луганської ОВА повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку немає ні води, ні електроенергії, через що перезимувати там буде неможливо.
- Гайдай також повідомив, що влада не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно.