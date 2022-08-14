Верещук – херсонцям: Евакуюйтеся, нам треба вас врятувати від ворога

Мешканці Херсонщини мають евакуюватися, оскільки наближається "важка зима", повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Джерело: Верещук під час відкриття Центру підтримки переселенців в Запоріжжі для жителів Херсонщини, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Верещук: "Евакуюйтесь. Йде важка зима.

Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога".

Деталі: За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА.

Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.

За даними ОВА, очікують евакуацію понад 20 000 мешканців області.

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