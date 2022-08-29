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Українців на окупованих територіях просять терміново евакуюватися – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 16:39
Евакуація, фото з телеграму УЗ

Українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня, вкотре закликають терміново евакуюватися, адже "розвитой подій потужний та динамічний".

Джерело: очільниця об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна" 29 серпня та заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram

Деталі: За словами Гуменюк, "розвиток подій зараз дуже потужний, ситуація динамічно змінюється", тому мешканцям окупованих Росією територій варто евакуюватися якнайшвидше або знайти укриття, де перечекати бої.

У Херсонській облраді також закликають українців перебувати якомога ближче до безпечних місць, зробити запаси їжі/води, перевірити аптечки. Якщо поряд розташуваний військовий об'єкт ворога, варто переїхати.

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Теми: Херсонська областьЗапорізька область
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