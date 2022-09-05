Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Вінниччині спрацювала ППО – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 16:41
Ілюстративне фото з dailylviv

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області спрацювала система протиповітряної оборони.

Джерело: Борзов в Telegram

Пряма мова: "Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. В області працює ППО".

Деталі: На Вінничині лунала повітряна тривога з 16:00 до 16:49. 

Нагадаємо: 

  • В кінці серпня над Вінниччиною сили протиповітряної оборони України збили ворожі безпілотні літальні апарати.
  • 7 серпня російські війська завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Вінницька областьвибухвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

оновленоРосіяни нанесли ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Вінницька область
Українська ППО збила безпілотники над Вінниччиною і Чернігівщиною
У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах
У Вінниці та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Останні новини
06:45
ISW: Контрнаступ відчутно послаблює можливості РФ на півдні
06:00
Макрон закликав Францію скоротити споживання енергії на 10%
05:01
Одного з підозрюваних у масовій різанині у Саскачеван знайшли мертвим
04:00
Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму
03:15
Харків: Ракета влучила в будинок, під завалами знайшли тіло жінки
02:41
ОК "Південь": ЗСУ "посадили" російський гелікоптер
01:45
Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках
01:11
ППО збила дві російські ракети над Миколаївщиною
00:35
Сумщина: Росіяни обстрілювали з мінометів і САУ прикордонні громади
23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
Усі новини...