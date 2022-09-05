На Вінниччині спрацювала ППО – ОВА

Ілюстративне фото з dailylviv

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області спрацювала система протиповітряної оборони.

Джерело: Борзов в Telegram

Пряма мова: "Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. В області працює ППО".

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Деталі: На Вінничині лунала повітряна тривога з 16:00 до 16:49.

Нагадаємо:

В кінці серпня над Вінниччиною сили протиповітряної оборони України збили ворожі безпілотні літальні апарати.

7 серпня російські війська завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області.