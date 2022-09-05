До України прибули три "Байрактари" з акції Притули

Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2, які обіцяла подарувати українській стороні в рамках акції зі збору коштів Сергія Притули.

Джерело: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні".

Деталі: Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії, відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому вирішила не брати грошей за безпілотники.

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