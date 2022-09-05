До України прибули три "Байрактари" з акції Притули

Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2, які обіцяла подарувати українській стороні в рамках акції зі збору коштів Сергія Притули.

Джерело: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні".

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Деталі: Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії, відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому вирішила не брати грошей за безпілотники.

Що передувало:

22-24 червня фонд Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрали з українців 600 млн гривень на купівлю трьох безпілотників "Байрактар" для української армії. Але компанія Baykar Makina, яка випускає ці безпілотники, заявила, що передасть БПЛА Україні безкоштовно.

За гроші, які лишилися, фонд Сергія Притули купив для української розвідки супутник і доступ до бази даних супутникових знімків.