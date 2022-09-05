До України прибули три "Байрактари" з акції Притули
Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2, які обіцяла подарувати українській стороні в рамках акції зі збору коштів Сергія Притули.
Джерело: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар у коментарі "Укрінформу"
Пряма мова: "Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні".
Деталі: Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії, відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому вирішила не брати грошей за безпілотники.
Що передувало:
- 22-24 червня фонд Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрали з українців 600 млн гривень на купівлю трьох безпілотників "Байрактар" для української армії. Але компанія Baykar Makina, яка випускає ці безпілотники, заявила, що передасть БПЛА Україні безкоштовно.
- За гроші, які лишилися, фонд Сергія Притули купив для української розвідки супутник і доступ до бази даних супутникових знімків.