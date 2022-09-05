Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До України прибули три "Байрактари" з акції Притули

Євген КізіловПонеділок, 5 вересня 2022, 20:06
До України прибули три Байрактари з акції Притули
Bayraktar TB2, Getty Images

Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2, які обіцяла подарувати українській стороні в рамках акції зі збору коштів Сергія Притули.

Джерело: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні".

Реклама:

Деталі: Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії, відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому вирішила не брати грошей за безпілотники.

Що передувало:

  • 22-24 червня фонд Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрали з українців 600 млн гривень на купівлю трьох безпілотників "Байрактар" для української армії. Але компанія Baykar Makina, яка випускає ці безпілотники, заявила, що передасть БПЛА Україні безкоштовно.
  • За гроші, які лишилися, фонд Сергія Притули купив для української розвідки супутник і доступ до бази даних супутникових знімків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: байрактарСергій Притула Туреччинабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
байрактар
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci
Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: