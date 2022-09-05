Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 22:35
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.

Джерело: звернення Володимира Зеленського наприкінці 194-го дня вторгнення 

Пряма мова: "Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!

Реклама:

І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".

Деталі: За словами президента, ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів: "Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок".

Президент подякував українським захисникам і захисницям, розвідці, СБУ та українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають армії знищувати об’єкти загарбників.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

Що передувало:

  • На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. 
  • 29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.
  • 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.
  • 29 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.
  • 12 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270.

Знати більше: MLRS в пріоритеті. Чому Україні вкрай важливо отримати далекобійні РСЗВ

Теми: ЗеленськийЗбройні силиарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: