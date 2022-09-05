ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.
Джерело: звернення Володимира Зеленського наприкінці 194-го дня вторгнення
Пряма мова: "Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!
І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".
Деталі: За словами президента, ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів: "Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок".
Президент подякував українським захисникам і захисницям, розвідці, СБУ та українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають армії знищувати об’єкти загарбників.
Довідково: M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.
Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.
Що передувало:
- На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.
- 29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.
- 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.
- 29 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.
- 12 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270.
Знати більше: MLRS в пріоритеті. Чому Україні вкрай важливо отримати далекобійні РСЗВ