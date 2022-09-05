ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.

Джерело: звернення Володимира Зеленського наприкінці 194-го дня вторгнення

Пряма мова: "Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!

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І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".

Деталі: За словами президента, ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів: "Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок".

Президент подякував українським захисникам і захисницям, розвідці, СБУ та українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають армії знищувати об’єкти загарбників.

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Довідково: M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

Що передувало:

На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.

15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.

29 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.

12 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270.

Знати більше: MLRS в пріоритеті. Чому Україні вкрай важливо отримати далекобійні РСЗВ