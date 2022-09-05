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ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 22:35
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.

Джерело: звернення Володимира Зеленського наприкінці 194-го дня вторгнення 

Пряма мова: "Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!

І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".

Деталі: За словами президента, ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів: "Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок".

Президент подякував українським захисникам і захисницям, розвідці, СБУ та українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають армії знищувати об’єкти загарбників.

Довідково: M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

Що передувало:

  • На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. 
  • 29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.
  • 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.
  • 29 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.
  • 12 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270.

Знати більше: MLRS в пріоритеті. Чому Україні вкрай важливо отримати далекобійні РСЗВ

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Теми: ЗеленськийЗбройні силиарміявійна
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