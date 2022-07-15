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В Україну прибули М270, буде хороша компанія HIMARS – Резніков

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 19:15
М270, ілюстративне фото Getty Images

В Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Дослівно: "Прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть хорошою компанією HIMARS на полі бою".

Деталі: Резніков подякував партнерам і зазначив, що ворогові не буде пощади.

Що передувало: На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. 

29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.

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Теми: зброяРезніков
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