Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну прибули М270, буде хороша компанія HIMARS – Резніков

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 19:15
В Україну прибули М270, буде хороша компанія HIMARS – Резніков
М270, ілюстративне фото Getty Images

В Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Дослівно: "Прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть хорошою компанією HIMARS на полі бою".

Реклама:

Деталі: Резніков подякував партнерам і зазначив, що ворогові не буде пощади.

Що передувало: На початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. 

29 червня Міністерство оборони Норвегії пообіцяло посприяти тому, щоб Україна отримала від Британії додаткові реактивні системи залпового вогню, надавши британцям три системи для заміщення.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: зброяРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
зброя
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
Розробка зброї масового знищення КНДР: США оголосили санкції причетним, серед них росіянин
Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: