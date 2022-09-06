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Пєсков відповів, коли Путін поїде на Донбас

Ірина БалачукВівторок, 6 вересня 2022, 11:25
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що глава країни-агресора Володимир Путін відвідає Донбас, "коли прийде час".

Джерело: Пєсков в інтерв'ю "Известиям"

Пряма мова Пєскова: "Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться".

Деталі: Прессекретар Путіна додав, що у Росії "плани щодо розвитку (Донбасу – ред.) великі".

За його словами, "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення – це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".

Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно, і "там працює багато-багато тисяч людей".

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Теми: ПутінДонбасвійна
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