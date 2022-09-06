Суд арештував військових, причетних до вибуху на виставці в Чернігові. Визначено заставу

фото "Суспільного" з засідання суду в Чернігові

Деснянський районний суд Чернігова арештував на 2 місяці із правом внесення застави двох військовослужбовців, причетних до поранення дітей.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначена застава у сумі 416 тисяч гривень для кожного.

Що передувало: Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Передісторія:

Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, що передбачав інтерактив для дітей, спрацював ручний протитанковий гранатомет, стався вибух.

Спершу було відомо про 4 постраждалих дітей. Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок вибуху по меддопомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей. Дворічний малюк внаслідок інциденту пережив операцію і перебуває в реанімації.

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до вибуху на виставці в Чернігові 3 вересня: того, хто дав наказ привезти бойову зброю на публічний міський захід, і того, хто дозволив дитині взяти зброю до рук.