Суд арештував військових, причетних до вибуху на виставці в Чернігові. Визначено заставу

фото "Суспільного" з засідання суду в Чернігові

Деснянський районний суд Чернігова арештував на 2 місяці із правом внесення застави двох військовослужбовців, причетних до поранення дітей.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначена застава у сумі 416 тисяч гривень для кожного.

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Що передувало: Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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