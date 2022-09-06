Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд арештував військових, причетних до вибуху на виставці в Чернігові. Визначено заставу

Валентина РоманенкоВівторок, 6 вересня 2022, 17:44
Суд арештував військових, причетних до вибуху на виставці в Чернігові. Визначено заставу
фото "Суспільного" з засідання суду в Чернігові

Деснянський районний суд Чернігова арештував на 2 місяці із правом внесення застави двох військовослужбовців, причетних до поранення дітей.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначена застава у сумі 416 тисяч гривень для кожного.

Реклама:

Що передувало: Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, що передбачав інтерактив для дітей, спрацював ручний протитанковий гранатомет, стався вибух
  • Спершу було відомо про 4 постраждалих дітей. Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок вибуху по меддопомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей. Дворічний малюк внаслідок інциденту пережив операцію і перебуває в реанімації. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до вибуху на виставці в Чернігові 3 вересня: того, хто дав наказ привезти бойову зброю на публічний міський захід, і того, хто дозволив дитині взяти зброю до рук.

Теми: ЧернігіввійнаДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
Усі новини...
Реклама: