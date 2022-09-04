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Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 22:38
Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент
Місце вибуху в Чернігові, ФОТО З FACEBOOK ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до вибуху на дитячому заході в Чернігові 3 вересня, внаслідок якого постраждало 15 осіб.  

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові – той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід і той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук".

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Деталі: Зеленський уточнив, що кримінальне провадження розслідує ДБР.

"Іще раз попереджаю всіх представників влади і правоохоронних органів на місцях: пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів", – наголосив президент.

Що передувало: Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, що передбачав інтерактив для дітей, спрацював гранатомет, стався вибух. Було відомо про 4 постраждалих дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі винні у вибуху в центрі Чернігова будуть покарані й закликав місцеву влади не допустити повторення подібних випадків.

4 вересня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

Теми: ЗеленськийЧернігіввибух
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