Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент
Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до вибуху на дитячому заході в Чернігові 3 вересня, внаслідок якого постраждало 15 осіб.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові – той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід і той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук".
Деталі: Зеленський уточнив, що кримінальне провадження розслідує ДБР.
"Іще раз попереджаю всіх представників влади і правоохоронних органів на місцях: пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів", – наголосив президент.
Що передувало: Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, що передбачав інтерактив для дітей, спрацював гранатомет, стався вибух. Було відомо про 4 постраждалих дітей.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі винні у вибуху в центрі Чернігова будуть покарані й закликав місцеву влади не допустити повторення подібних випадків.
4 вересня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.