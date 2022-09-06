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Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Валентина РоманенкоВівторок, 6 вересня 2022, 18:04
Володимир Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що під час засідання з силовиками і членами уряду Зеленському доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Дослівно: "Зокрема, Сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ, на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб.

Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ".

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Теми: війнаЗеленський
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