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На військкоматі в РФ помітили цегляний Тризуб: виявилося, будували українці

Євген КізіловВівторок, 6 вересня 2022, 20:00
На військкоматі в РФ помітили цегляний Тризуб: виявилося, будували українці
Тризуб на військоматі в Магочі, Фото: очевидець

На будівлі військкомату у місті Могоча Забайкальського краю Росії ще з 80-х викладено герб України у формі тризуба. Місцева влада каже, що це справа рук українських будівельників.

Джерело: голова міста Наталія Веко у коментарі місцевому виданню "Чита.ру"

Пряма мова: "Будинок було збудовано ще у 80-ті роки чи в 90-ті. Будували його українці. Тризуб викладений з цегли, він опуклий. Його не можна просто зафарбувати. Коли надійшло перше повідомлення про це, були оповіщені органи. Була велика дискусія. Були прихильники і того, щоб його прибрати, і того, щоб його залишити".

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Деталі: Веко додала, що символ з будівлі вирішили не прибирати, врахувавши, що зробити це проблематично.

Нагадаємо: У дитячому садку в російському місті Чита вихованцям видали грамоти із зображенням герба України, через що пізніше звільнили керівника дитсадка.

Теми: УкраїнаРосіякурйозсимволіка
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