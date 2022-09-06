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Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару – розвідка

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 20:29

Українські розвідники повідомляють, що в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни посилюють фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення.

Джерело: головне управляння розвідки 

Дослівно: "Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж.

Для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ Росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією.

Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду".

Деталі: Повідомляється, що постійні погрози з боку росіян примушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію.

Водночас, офіційно покидати Енергодар окупанти заборонили, але безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів.

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У ГУР зазначають, що подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів. При цьому, більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано.

Також відомо, що поранених росіян розміщують у місцевому пологовому будинку.

Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про "поранених цивільних внаслідок обстрілів ЗСУ".

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Теми: Енергодарокупаціярозвідка
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