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ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 21:48
фото зі сторінки Генштабу в Facebook

Українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. 

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 6 вересня в ефірі Freedom

Пряма мова: "Ми продовжуємо позиційні бої. Є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України.

Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне щодо цього, оскільки ми слідкуємо, щоб ці населені пункти після всіх жахіть окупації протягом пів року, щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога.

Виходячи з таких розрахунків, військове командування чітко виначає час, коли можна оголосити ці населені пункти вільними і такими, що перейшли під українську юрисдикцію. 

Окупанти залишають після себе заміновану територію і це одна із основних загроз, яка може бути серйозною для тих жителів, які поспішають повернутися на ці території, тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп і від таких сюрпризів". 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В неділю 4 вересня стало відомо, що українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.
  • 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.

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Теми: Збройні силивійнаХерсонська область
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