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Білий дім: У нас немає підтверджень про купівлю Росією зброї в КНДР

Анастасія КалатурСереда, 7 вересня 2022, 02:47
Білий дім: У нас немає підтверджень про купівлю Росією зброї в КНДР
ФОТО: GETTY

Потенційна закупівля Росією зброї у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угоду було укладено.

Джерело: представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі та заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель, яких цитують Reuters, ABC та Bloomberg

Деталі:  Кірбі сказав, що Білий дім не має "свідчень того, що купівля справді відбулася", і немає жодних ознак того, що зброя досягла поля бою.  

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Пряма мова Кірбі: "Він (президент РФ Володимир Путін – Ред.) купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди у Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає внаслідок цієї війни, і ступінь відчаю, з яким він звертається за допомогою до таких країн, як Іран та Північна Корея".

Деталі: Ведант Патель сказав, що рішення купити боєприпаси вказує на те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль та санкції".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.
  • Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.
  • Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо за кілька днів після того, як Росія отримала перші партії безпілотників іранського виробництва. І Іран, і Північна Корея значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі через американські та міжнародні санкції, а це означає, що жодна з країн не має чого втрачати, укладаючи угоди з Росією. 

Теми: СШАРосіяКНДРзброя
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