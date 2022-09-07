Білий дім: У нас немає підтверджень про купівлю Росією зброї в КНДР

Потенційна закупівля Росією зброї у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угоду було укладено.

Джерело: представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі та заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель, яких цитують Reuters, ABC та Bloomberg

Деталі: Кірбі сказав, що Білий дім не має "свідчень того, що купівля справді відбулася", і немає жодних ознак того, що зброя досягла поля бою.

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Пряма мова Кірбі: "Він (президент РФ Володимир Путін – Ред.) купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди у Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає внаслідок цієї війни, і ступінь відчаю, з яким він звертається за допомогою до таких країн, як Іран та Північна Корея".

Деталі: Ведант Патель сказав, що рішення купити боєприпаси вказує на те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль та санкції".

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